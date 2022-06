Les dirigeants du Real Madrid ont mûri leur réaction. Ils ont attendu ce vendredi pour publier un communiqué en réaction aux incidents en marge de la finale de la Ligue des champions remportée face à Liverpool (1-0), samedi au Stade de France. En premier lieu, les Merengue s’interrogent sur « les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce qui s’est passé ce jour-là ». Saint-Denis avait récupéré ce match le 25 février, après la décision de l’UEFA de le retirer à Saint-Pétersbourg, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Comunicado Oficial.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2022

Mais le Real vient surtout au soutien de ses supporteurs. « Nous demandons des réponses et des explications pour déterminer les responsables qui ont laissé sans aide et sans défense les "aficionados" », dont le club salue le "comportement général exemplaire" ». Les dirigeants madrilènes s’offusquent que ses fans ont été « agressés, harcelés et volés avec violence » même « lorsqu’ils circulaient en voiture ou en autobus, craignant pour leur intégrité physique ».

Des supporteurs « ont dû passer la nuit à l’hôpital »

« Certains ont dû passer la nuit à l’hôpital à cause de leurs blessures », ajoute le communiqué, qui fait référence aux nombreuses vidéos d’agression qui ont circulé sur Internet. « Nos supporteurs méritent une réponse et que la lumière soit faite sur les responsables, afin que de telles situations soient éradiquées à jamais du football et du sport. »

Il avait surtout été question des supporteurs de Liverpool depuis la finale, en raison notamment des accusations du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin contre les fans des Reds. Mais les socios du Real ont été tout autant traumatisés par ces événements qui font tache pour un pays censé incarner l’excellence en matière d’organisation d’événements sportifs, un an avant le Mondial de rugby et deux avant les Jeux olympiques.