Au Fise, à Montpellier (Hérault), les choses sérieuses commencent. Après trois jours d’entraînements et de qualifications, les plus grands champions des sports extrêmes et les talents de demain s’affrontent sur les berges du Lez.

Il y en aura pour tout le monde : du BMX sous toutes ses formes, bien sûr, la discipline reine, mais aussi du skateboard, de la trottinette, du wakeboard et du roller.

Plus de 500.000 personnes attendues

L’événement, créé il y a vingt-cinq ans, devrait rassembler plus de 500.000 personnes cette année encore, après deux ans où les riders ont été privés de compétitions.

Attention, par mesure de sécurité, pour entrer gratuitement dans le périmètre du festival, jusqu’à dimanche, il faut absolument retirer un ticket numérique sur fise.fr.