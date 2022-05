Un premier dimanche tristounet côté français, comme c’était à prévoir, et déjà une petite déflagration dans le tableau féminin avec l’élimination de Ons Jabeur, qui faisait pourtant figure d’outsider crédible (la seule ?) à l’ultra-domination de Swiatek depuis des semaines. Voyons voir ce qui nous attend pour lundi à Roland-Garros.

L’affiche pop-corn du Central

L’an dernier, elle avait été à l’origine du mini-scandale de la quinzaine en abandonnant le tournoi au bord de la dépression nerveuse, occasionnant un rétropédalage savoureux des instances qui l’avaient brocardée dans un premier temps avant de se confondre en excuses. Naomi Osaka l’a promis, cette année « elle n’a plus peur » du regard des gens et des journalistes, même si « elle se tient prête » au cas où des gens l’insultent comme à Indian Wells ».

Non, ce qui préoccupe la Japonaise, c’est surtout la boule chaude qui lui a encore refilé Anisimova au grattage. L’Américaine l’avait battue en Australie, et l’ancienne numéro 1 mondiale la décrit « comme la pire adversaire qu’elle pouvait affronter. Miam.

Les favoris du jour

L’état de son pied gauche est l’objet de toutes les inquiétudes depuis le tournoi de Rome, à tel point que le médecin personne de Rafael Nadal a fait le déplacement jusqu’à Roland pour bichonner les os meurtris de la légende ibérique. Alors on scrutera particulièrement le premier match de Rafa en troisième rotation sur le Central face au (pas du tout) redoutable australien Jordan Thompson. Djokovic inaugurera de son côté la première night session en jauge pleine face à Nishioka à l’heure où noircit la campagne.

On ne se fait pas trop de soucis pour la Polonaise Swiatek, forte de ses 72 000 victoires consécutives sur le circuit, ni pour Raducanu, même si la perle britannique prend des chemins difficiles à suivre parfois. Elle sera opposée à la Tchèque Noskova.

Les Français du jour

Une tripotée, et c’est heureux considérant qu’on est encore au premier tour. Commençons par ceux à qui on la souhaite bien bonne. Ainsi Diane Parry, tout juste entrée dans le top 100, aura sur le papier un duel de folie à négocier face à la finaliste de l’an passé Barbora Krejcikova. Mais attention, cette dernière n’a pas mis un pied sur le court depuis trois mois entre les blessures et une certaine fatigue mentale.

Tirage pas cadeau non plus pour Manuel Guinard qui va devoir se coltiner Cameron Norrie, gros spécialiste terrien. Mais le Breton sort d’un bon tournoi à Lyon et il a un sacré carafon… un peu comme Benoît Paire, dont on ne sait quoi attendre contre Ivashka sur le court des Serres. Qui d’autre ? Gasquet, demi-finaliste à Genève, dispose d’un match abordable contre Harris, et on est curieux de voir si Océane Dodin peut s’en sortir contre Petkovic.

La météo du jour

Evidemment, après un mois de soleil et la sécheresse qui va avec, il fallait que la pluie se pointe pour Roland. Pas mal d’interruptions à prévoir l’après-midi, où ça devrait tomber dru, même si on devrait voir du tennis.

Le prono osé du jour

Et si Coco Moutet allait nous chercher Stan Wawrinka au physique ? Le Français, un peu à la rue cette année, ne doit sa présence qu’à une wild-card, mais il sait faire le spectacle quand il se pointe Porte d’Auteuil. En 2020, dans une ambiance de procession, il avait joué à pousse-baballe pendant plus de 6h face à un qualifié italien, et l’an passé, il avait tenu 4h26 contre Djere dans une ambiance de boîte de nuit avant de perdre à huis clos, la faute à ce foutu couvre-feu. Face au bison suisse, qui a eu le courage de revenir à 37 ans malgré une énième blessure grave, ça sent le bon coup sur les sites de pari.