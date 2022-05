Roland-Garros EN DIRECT : Jabeur et Dimitrov bien partis, Thiem déjà en galère et la Française Tan se bat... Suivez le 1er tour avec nous

12h05 : Et ça ne s'arrange pas pour Dominic Thiem , mené désormais 6-3 et 2-0 par Hugo Dellien... Un peu triste quand même pour un joueur qui n'a jamais digéré la première victoire en Grand Chelem après laquelle il a longtemps couru (US Open 2020) avant d'enchaîner les soucis physiques.

11h54 : Et hop, 6-3 pour Dellien face à Thiem. Cela ne sent pas très bon pour le bûcheron autrichien.

11h14 : Enorme bataille dans un court 14 bien rempli entre la Française Tan et la Colombienne Osorio... 4-3 pour Harmony (oui, on est dans le tennis, on appelle tout le monde par son prénom), toujours avec un break d'avance.

11h36 : LA PREMIERE BASCULE DE LA QUINZAINE. From France 3 to France 4 very quickly...

