C’est parti pour un nouveau Roland-Garros. Après une semaine de qualifications, le tournoi débute véritablement ce dimanche. Chez les hommes, on attend de voir à l’œuvre la nouvelle terreur du circuit, Carlos Alcaraz, vainqueur à Madrid début mai après avoir écarté Rafael Nadal puis Novak Djokovic et qui n’en finit plus d’épater son monde. Mais le Serbe, qui vient de s’imposer à Rome, revient en grande forme et demeure le grand favori.

Iga Swiatek et Ons Jabeur sont attendues chez les dames, alors que le tennis français, côté masculin comme féminin, aborde « son » tournoi du Grand Chelem sans aucune certitude. Après une cuvée 2021 catastrophique (zéro qualifié pour le 3e tour, une première historique depuis le début de l’ère open en 1968), rien ne laisse présager une amélioration pour cette édition qui recèle quelques nouveautés niveau organisation. On vous résume ça dans une petite vidéo.

(note de l’auteur : elle a été tournée avant la victoire de Richard Gasquet contre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, mardi à Genève)