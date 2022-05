Au soir de l’élimination en huitièmes de finale dans « l’enfer » du Santiago Bernabéu, tout semblait bouclé concernant Kylian Mbappé. La nouvelle sortie de route précoce du PSG en Ligue des champions, provoquée par une queue de poisson de Karim Benzema, dont les trois coups de nageoire ont envoyé les ambitions parisiennes dans les abîmes, était celle de trop. Le club de la capitale n’avait pas la carrure pour assumer l’ambition dévorante de son joueur majeur, c’était entendu pour tout le monde, même les plus fidèles supporters, et on ne voyait pas comment il ne pouvait en être de même pour l’intéressé.

Et pourtant… Le Parisien a révélé jeudi soir que le joueur serait tout tout proche de s’engager pour deux saisons supplémentaires (plus une en option), repoussant encore l’idée de porter le maillot du Real Madrid. Une perspective qui charrie son lot de questions, évidemment.

Que lui a proposé le PSG ?

Parlons chiffres, tout d’abord. Le Parisien parle d’un salaire net annuel de 50 millions d’euros, agrémenté d’une prime de fidélité de 100 millions net d’impôts. Des sommes délirantes, seulement atteintes dans l’histoire par Lionel Messi quand il a resigné au Barça au fait de sa gloire, avec cinq Ballons d’or et quatre Ligue des champions dans sa vitrine perso. A 23 ans, Mbappé n’en est pas encore là. Mais c’est la trajectoire que tout le monde lui prédit, et le prince Al-Thani n’imaginait pas la Coupe du monde au pays sans un Mbappé parisien. Pour arriver à cette fin, tous les moyens étaient bons. Mais ce n’est pas seulement sur le terrain financier que se joue cette affaire.

Comment le PSG a-t-il réussi à rattraper son retard ?

Si Fayza Lamary a rappelé sur Twitter qu’il n’y avait « aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain », le club de la capitale est en tout cas bel et bien revenu dans la course. Déjà un tour de force, tant pas grand-chose n’allait dans le sens d’une prolongation. Le joueur voulait déjà partir l’été dernier, et ce n’est pas comme si la saison actuelle a pu le convaincre que le club a grandi. Nasser et Leonardo lui ont apporté Messi pour s’amuser avec lui et Neymar, certes, mais l’addition des talents ne signifie pas projet sportif cohérent. Les Parisiens ont rarement épaté la galerie cette saison, et ont connu des trous d’air inquiétants, jusqu’à la nouvelle désillusion européenne.

Après Madrid, le PSG partait avec trois longueurs de retard dans le dossier. La confiance affichée par Leonardo – « je pense qu’on a encore de bonnes possibilités de le prolonger, j’y crois » – ne convainquait pas grand monde, mais la ténacité des dirigeants a fini par payer. Et Mbappé, peu à peu, s’est rapproché, parlant notamment début avril de « nouveaux éléments, de nouveaux paramètres qu’il faut prendre en compte ».

Les rencontres entre la famille du joueur et les propriétaires qatariens en avril à Doha pèsent de tout leur poids. Au-delà du chèque en blanc accordé pour le salaire, les dirigeants ont selon Le Parisien donné des garanties sur une profonde refonte au niveau de la direction sportive, de l’effectif et surtout de la mentalité générale au sein du club. Et accédé aux demandes de la famille Mbappé sur la question des droits d’image, que l’on sait désormais très importante pour le Bondynois.

Qu’est-ce qui pourrait finir de motiver Mbappé ?

Il ne s’en est jamais caché, Kylian Mbappé a à cœur de laisser une trace indélébile dans les livres d’histoire. Et il peut le faire au PSG. Le jeune padawan y est devenu maître Jedi, reléguant Neymar et Messi au rang d’assistants. À Paris, il est le numéro 1, le plus régulier, le plus efficace, et celui qui doit mener le club vers sa première Ligue des champions. Mbappé sait bien qu’il s’agit là d’une opportunité unique d’être canonisé pour de bon, encore plus s’il devient le meilleur buteur de tous les temps du PSG. Il totalise pour l’instant 167 pions, contre 200 pour Cavani. « Bien sûr qu’être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, lâchait-il en février après avoir égalé les 156 buts d'Ibrahimovic. Cela a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou dans la mémoire visuelle, donner des émotions. »

En parlant de ça, difficile de ne pas évoquer les Jeux olympiques de Paris 2024. Mbappé, qui souhaitait déjà être à Tokyo, a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas rater ce moment. Il a très certainement inclus dans le possible deal une autorisation à participer au tournoi, qui empiétera quelque peu sur le début de saison. Et si le PSG lui a dit oui, ça a forcément pesé dans la balance. Quoi de plus beau pour un garçon né en Seine-Saint-Denis, devenu une légende du PSG, que de défendre les couleurs de son pays, dans sa ville, aux JO ?

Comment l’information a-t-elle été accueillie à Madrid ?

La meilleure défense, c’est l’attaque. Marca a dégainé rapidement dans la soirée une courte déclaration de Fayza Lamary, en plus de sa réaction sur Twitter, dans laquelle la mère du joueur assure que le Real « reste la première option ». Le quotidien madrilène ajoute qu’au club, « une tranquillité maximale » est toujours de mise. Et globalement, c’est tout Madrid qui continue de penser que le Français ne peut lui échapper. Alors, balle au centre? L’info du Parisien n’a en tout cas pas empêché Josep Pedrerol et sa folle équipe du Chiringuito de continuer leur décompte jusqu’à la signature du champion du monde. « Tic tac, tic tac ».