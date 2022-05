Le maillot que portait la légende argentine Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du monde 1986 a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars. Un record pour une pièce sportive de collection, a annoncé la maison d'enchères Sotheby's.

Le précédent record pour un vêtement était détenu par un maillot porté par la légende américaine du base-ball Babe Ruth à la fin des années 1920, vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars. Le maillot de Maradona dépasse même le manuscrit du manifeste olympique de 1892, vendu 8,8 millions de dollars en décembre 2019.

Une seule offre jusqu'à mercredi, et puis...

La vente se déroulait sur internet depuis le 20 avril. Jusqu'à mercredi, une seule offre avait été enregistrée, à environ 5 millions de dollars. Mais la vente s'est animée dans les toutes dernières minutes, jusqu'à atteindre la somme de 9,28 millions de dollars, frais inclus. L'identité du ou des acheteurs n'a pas été dévoilée dans l'immédiat par Sotheby's.

En 1986, Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester. Ce quart de finale à Mexico, lourd de symboles, quatre ans après la guerre des Malouines, est entré dans l'histoire et a contribué à écrire la légende contrastée de Maradona.

Le capitaine argentin avait marqué de la main - « la main de Dieu », avait dit le joueur - mais le but avait été validé par l'arbitre. Seulement quatre minutes plus tard, « El Pibe de Oro » avait inscrit un but d'anthologie, élu « but du siècle » lors d'un vote de la FIFA, en partant de son camp et en éliminant quatre joueurs anglais puis le gardien Peter Shilton pour marquer. L'Argentine avait alors remporté la Coupe du monde.