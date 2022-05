La crainte de revivre la fin même fin de saison qu’en 2018. L'Olympique de Marseille offre à ses supporters une fin de saison haletante, avec de beaux objectifs encore réalisables comme la qualification pour la finale de la Ligue Europa Conférence, ce jeudi contre Feyenoord (21h). En championnat, les Marseillais sont toujours deuxièmes au classement, une place synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Mais avec une courte défaite à Rotterdam, jeudi dernier (3-2), et une plus lourde, dimanche contre Lyon (0-3), les joueurs de Jorge Sampaoli se complique un peu la tâche avec ces deux défaites d’affilée, une première cette saison. Elles font surtout remonter le mauvais souvenir de la fin de saison 2018, ponctuée par une cruelle 4e place de Ligue 1 et une défaite en finale de Ligue Europa contre l’Atlético Madrid.

« L’histoire commence aujourd’hui »

« Demain ce sera un gros match pour nous, on ne pourra pas chercher d’excuses. On est à la fin de saison, il n’y a plus beaucoup de matchs. Je ne crois pas que nous devions nous chercher des excuses, sur le physique etc. On a perdu, ça arrive, mais on avance et on apprend de nos erreurs. On est prêt mentalement et physiquement. On a tout pour gagner, pour jouer la Ligue des champions et atteindre cette finale », s’est voulu rassurant Arkadiusz Milik, pourtant pas en grande forme lors de la défaite contre Lyon.

Pour son entraîneur, Jorge Sampaoli, « l’histoire commence aujourd’hui. Personne ne se souvient d’hier, l’être humain ne pense qu’au présent ». Sauf que Dimitri Payet, qui était là en 2018, s’en souvient bien. Et déjà avant Lyon, il prévenait : « On a fait neuf mois de grande qualité mais si on se loupe sur les trois dernières semaines, c’est neuf mois pour rien. Tout perdre en quelques jours, c’est horrible. On doit tout donner pour ne pas avoir de regrets ».

A commencer par celui de ce jeudi contre Feyenoord, qui revêtit « beaucoup d’importance » pour l’Argentin. « En tant qu’entraîneur, ce serait gratifiant d’arriver en finale. J’attends de pouvoir jouer cette finale, donc j’attends beaucoup de ce match. Vu la longue saison, ce serait une récompense ». Et pour arriver à cet objectif, El Pelado sait quels ingrédients seront nécessaires. « Il faudra dominer la balle et se créer des occasions à partir de ce contrôle footballistique. La base de travail qu’on a vu durant cette saison. Et c’est grâce à ça qu’on est encore en course dans plusieurs compétitions. Si on s’énerve, se stresse, la situation risque de devenir défavorable », a-t-il avancé. Soit exactement ce que l’on a vu contre Lyon, dimanche dernier.