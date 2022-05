Au stade Vélodrome,

La malédiction de la conférence de presse d’avant match va-t-elle encore frapper ? Les joueurs présents la veille devant les médias ne sont presque jamais titulaires le lendemain dans cette Ligue Europa Conférence. Pape Gueye, par deux fois, ou encore Sead Kolasinac. Seul Kamara, avant Qarabag, est l’exception. Ce mercredi, c’est l’attaquant de l'OM, Arkadiusz Milik qui s’est présenté aux côtés de Jorge Sampaoli, avant la demi-finale retour contre le Feyenoord Rotterdam.

L’attaquant polonais n’était d’ailleurs pas titulaire la semaine dernière aux Pays Bas, il n’est rentré qu’à la 85e minute lors de la courte défaite de l’OM (3-2). Pour le plus grand désarroi des supporters, sûrs que s’il avait été aligné, il n’aurait pas loupé autant que le jeune Bamba Dieng.

« Feyenoord, c’est particulier »

Sauf que le Polonais était bien titulaire dimanche soir lors de l’Olympico contre Lyon et la lourde défaite de l’OM (0-3). Et il a autant vendangé que son homologue sénégalais sur le front de l’attaque marseillaise. « Nous sommes des êtres humains, on fait des erreurs, ça fait partie du jeu. Le plus important pour moi et les attaquants en général, quand on rate, c’est de rejouer trois jours après. Avoir la possibilité de vite rejouer, marquer, et aller vers le positif. Les erreurs sont normales, il faut toujours avancer, c’est mon état d’esprit. Je n’ai pas de doutes sur mes qualités, j’essaye de me concentrer pour essayer de faire de mon mieux », s’est-il défendu.

Le numéro 9 de l’OM n’a aucune certitude de débuter jeudi, alors que son entraîneur lui avait préféré Dieng et Bakambu pour déstabiliser une défense du Feyenoord friable. Mais Arek Milik est prêt, et n’a pas hésité à faire un appel du pied à Jorge Sampaoli. « Demain, si je joue parce que c’est toujours la décision du coach, je serai prêt à 100 %. J’essaye de rester concentrer sur moi-même et si je joue j’essayerai de faire de mon mieux pour aider l’équipe à atteindre la finale. Le plus important reste l’équipe, et j’espère qu’on atteindra cette finale », a-t-il insisté.

Et Jorge Sampaoli serait inspiré de le faire jouer, puisque l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam connaît bien ces matchs contre le rival Rotterdamois. « Ce n’est pas juste une demi-finale, parce que c’est aussi Feyenoord. C’est particulier, et demain ce sera le cas », a prévenu Arek Milik.