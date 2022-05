Drame de Furiani : L'OM rendra hommage aux victimes contre Feyenoord, avec une minute de silence et un brassard noir

COMMEMORATIONS Plusieurs commémorations ont lieu à l’occasion des 30 ans du drame de Furiani, et notamment lors du match entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam, le jour de la date anniversaire de cette « plus grosse catastrophe foot français »