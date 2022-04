Et si le Parc des Princes était à guichets fermés pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et l'OL, samedi ? C’est même fort probable. A trois jours du choc, plus de 37.000 billets ont déjà trouvé preneur, assurant à l’arène parisienne un record d’affluence national pour un match de football féminin de clubs.

La précédente marque pour un match de clubs en France était détenue par l’OL, déjà lors d’un choc contre le PSG, en novembre 2019 avec 30.661 spectateurs, en championnat. Les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto, battue 3-2 à l’aller à Lyon, disputent leur dixième match au Parc des Princes et avait déjà enregistré leur propre record en quarts de finale retour contre le Bayern Munich le 30 mars (2-2), avec 27.262 spectateurs.

Plus de 90.000 spectateurs au Camp Nou

Lors de la Coupe du monde féminine en 2019, le Parc des Princes avait déjà accueilli plus de spectateurs, notamment lors du quart de finale perdu par les Bleues contre les Etats-Unis (2-1), devant 45.595 personnes. Sur le sol français, la finale de ce Mondial-2019 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas (2-0) avait réuni 57.900 spectateurs, au Groupama Stadium à Lyon.

Ces chiffres restent encore éloignés du record mondial pour un match féminin officiel, enregistré vendredi au Camp Nou lors de l’autre demi-finale de C1 entre Barcelone et Wolfsburg, avec 91.648 spectateurs.