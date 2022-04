Dans ce nouveau numéro de 100 % Lille, nos spécialistes reviennent sur la difficile victoire du Losc dimanche face au Racing club de Strasbourg (1-0). Un succès acquis devant des supporters remontés qui ont déployé des banderoles hostiles au club durant la rencontre. De quoi se poser des questions sur la gestion du club d’Olivier Letang​, président du club nordiste depuis un an et demi.

