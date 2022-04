Aujourd’hui, nos spécialistes reviennent sur le derby face à Lens, perdu 2 à 1 à domicile. C’est la troisième défaite cette saison, puisque Lens s’était aussi imposé en coupe de France. Est-ce l’échec de Jocelyn Gourvennec ? Quelle fin de saison attend maintenant le LOSC, qui a deux matchs au programme cette semaine à Reims puis dimanche contre Strasbourg ? L’Europe est-elle encore possible ? Autant de questions que se posent les quatre intervenants.

Tous les lundis

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.