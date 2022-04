C’est inédit. L’arbitre Stéphanie Frappart va devenir la première femme à diriger une finale de Coupe de France, après avoir été désignée ce jeudi pour être au sifflet de Nice-Nantes, le 7 mai au Stade de France, a annoncé la Fédération française de football.

Déjà devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 en 2019, la Supercoupe d’Europe la même année puis en Ligue des champions masculine fin 2020, elle a aussi été sélectionnée ces derniers jours parmi les arbitres de l’Euro féminin, prévu en juillet.

« Travail sérieux et performances »

« Sa désignation récompense à la fois son travail sérieux et ses performances. Elle est amplement méritée », commente Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage à la FFF. Dans le même communiqué, Stéphanie Frappart se dit « heureuse et fière » de cette nomination, décidée par le comité exécutif de la Fédération.

L’arbitre, âgée de 38 ans, officie régulièrement en L1 et avait déjà été au sifflet lors de l’Euro-2017 et lors du Mondial-2019 pour les compétitions féminines. Lors de l’Euro masculin l’été dernier, elle avait notamment opéré comme quatrième arbitre lors du match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie.

Stéphanie Frappart figure parmi les pionnières de l’arbitrage, comme la Suissesse Nicole Petignat, première femme à officier en Coupe de l’UEFA en 2003, ou l’Allemande Bibiana Steinhaus, première arbitre femme dans un grand championnat européen.