Cindy Nolli et Iclo (son pseudo sur les réseaux sociaux) ont déjà leur ticket. Ils seront bien dans les tribunes du Stade de France, le soir du 7 mai. Mais peut-être un peu trop au bout du rouleau pour pouvoir encourager les Aiglons, en finale de la Coupe de France, 25 ans après leur dernier sacre. Depuis lundi, ces deux Niçois de 29 et 40 ans sont engagés dans un défi insolite et surtout éreintant : rejoindre Saint-Denis depuis la Côte d’Azur… à pied. Soit plus de 850 km à boucler en vingt jours.

« J’ai eu l’idée en voyant un article de presse sur le périple d’un homme qui avait fait ça entre la frontière espagnole et celle de l’Italie. J’ai proposé le projet à Cindy parce qu’on est tous les deux fans de l’OGC Nice. Et elle a tout de suite dit oui », raconte Iclo, depuis Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence, d’où ils sont repartis ce mercredi.

Pour envoyer des enfants défavorisés suivre le Gym à l’extérieur

Ils ont planifié leurs étapes : plus d’une quarantaine de kilomètres par jour. « Il faut être un peu fou », admet ce professionnel de l’événementiel. Lui est un sportif aguerri, plusieurs fois finisher de marathons. Cindy Nolli, mannequin, l’est « un peu moins ». « Mais ça va le faire, d’autant plus que c’est pour la bonne cause », expliquent-ils.

En plus de l’aventure, si les deux Azuréens se sont lancés, c’est pour récolter des fonds. Une cagnotte est ouverte. « Elle sera reversée au Fonds de dotation de l’OGC Nice. Et elle servira à financer un voyage pour des enfants défavorisés qui pourront assister à un match du club à l’extérieur lors de la prochaine saison, détaille Iclo. L’idée, c’est de pouvoir les faire rêver comme j’ai pu rêver plus jeune. J’ai plein de souvenirs hyperforts dans les gradins du stade du Ray. » Au moment de la publication de l’article, ils avaient reçu près de 500 euros sur un objectif de 3.000 euros.

Une expérience interactive sur leurs réseaux sociaux

Ils ont encore tout le reste de leur pèlerinage vers le temple tricolore du football, largement partagé sur leurs réseaux sociaux, pour faire bouger le compteur. Ils y racontent leurs étapes, leurs pauses et aussi « leurs rencontres avec des personnes, très sympas, qui leur offrent le gîte », explique encore Iclo. « Certaines sont très touchées par le projet et nous aident. »

Leur expérience est interactive. Les followers sont même invités à leur lancer des défis pour gagner des bonus kilométriques. Un peu de « triche » en stop, mais uniquement sur les tronçons où il y a trop de dénivelés. Mardi, « on a marché un kilomètre à reculons. Du coup on a eu le droit de monter en voiture sur 25 km. » Ce mercredi, ils devraient encore profiter d’un de ces coups de pouce « dans une zone toujours vallonnée ». Mais « promis » dès que ce sera plat, « on fait tout à pied », assure le binôme.