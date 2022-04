Cette semaine, nos spécialistes reviennent sur la victoire à Lille, 2-1. Trois victoires en autant de derbys contre le Losc cette saison, deux fois en championnat et une fois en coupe de France, soit une série historique. Ils parleront ensuite des deux matchs à venir cette semaine, contre Montpellier puis à Paris, et enfin des ambitions européennes que peut nourrir le RC Lens.

Tous les lundis

Le concept de ce podcast 100 % Lens ? Quatre journalistes sportifs lensois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.