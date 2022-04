Un but à valeur de titre ? Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real a renversé le Séville FC 3-2 grâce à un but de Karim Benzema dans le temps additionnel du choc de la 32e journée de Liga, et a pris quinze points d’avance en tête de la Liga. Encore un retournement de situation épique pour le Real Madrid. Après Paris et Chelsea en Ligue des champions, Séville a aussi fait les frais de l’incroyable force de résilience de la « Maison blanche » et de leur inévitable avant-centre français Karim Benzema, auteur du but de la victoire à la 92e minute.

Après un jeu à trois très inspiré avec Vinicius et Rodrygo, Benzema a placé son ballon du droit pour arracher les trois points. Avec 39 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison, « KB9 » a quasiment offert le titre de champion d’Espagne au Real, et a fait un pas de plus vers le Ballon d'Or, la récompense individuelle qui lui a échappé en décembre mais qui pourrait tomber dans son escarcelle cet été. Ave 25 buts en Liga, il bat d'ores et déjà son record​ (24) qui datait de 2016.

Benzema, nouveau record en Liga

Auparavant, les Andalous avaient pris deux buts d’avance dans la première demi-heure de jeu grâce à un sublime coup franc direct d’Ivan Rakitic (21e) et un but d’Erik Lamela (25e), mais le club merengue, toujours aussi costaud mentalement, a trouvé les ressources pour revenir au score grâce à Rodrygo (50e) et Nacho (83e). Le jeune Brésilien s’est déjà illustré dans la semaine contre Chelsea, en quart de finale retour de Ligue des champions, en marquant le but du 3-1 pour pousser le match en prolongations. Il a inscrit là son premier but en Liga depuis onze mois (le 13 mai 2021 à Grenade).

« En première période, on aurait dit une équipe fatiguée, et en deuxième, une équipe d’une intensité incroyable », a résumé Carlo Ancelotti, désormais habitué aux multiples visages de son équipe dans un seul et même match ; « Il y a des choses difficiles à comprendre dans le football, comme le choix de l’arbitre sur la main de Diego Carlos, celle de Vinicius », a poursuivi l’Italien, en référence à l'arbitrage particulièrement médiocre de la rencontre.

Un arbitrage désastreux pour tout le monde

L’homme en noir a d’abord oublié une main évidente de l’ancien nantais Diego Carlos dans sa surface, avant de fermer les yeux sur un tacle pas du tout maîtrisé de Camavinga qui aurait dû valoir au Français son second carton jaune en première mi-temps, Martial devant d’ailleurs sortir en boitant après l’intervention de son compatriote. Enfin, monsieur Cuadra Fernandez, s’est distingué en refusant un but à Vinicius pour un contrôle de la main plus que discutable, malgré plusieurs ralentis de la VAR.

« On est tristes. Si tu laisses un centimètre au Real Madrid, voilà ce qu’il se passe, a réagi de son côté le milieu sévillan Rakitic. On a fait une grande première période, mais ils ont élevé le rythme ensuite… On aurait dû tuer le match. On ne l’a pas fait et voilà… Contre les grandes équipes, ça ne peut pas arriver. C’est vraiment dommage. L’expulsion de Camavinga me paraît claire, j’ignore pourquoi il ne siffle même pas faute. La main de Vinicius était claire aussi, je ne sais pas pourquoi cela a autant duré… En définitive, l’arbitre a sifflé contre nous ».