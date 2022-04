Soirée agitée pour les joueurs du Vitoria de Guimarães, en Liga portugaise. Défaits à domicile par le leader Porto (0-1) et réduits à dix à dix minutes de la fin du match, les locaux ont en plus vu un supporter faire irruption sur la pelouse dans les arrêts de jeu de la seconde période. Rien de méchant jusqu’ici, à ceci prêt que l’homme en question a essayé de balayer deux joueurs de Guimarães, heureusement sans grande réussite.

Guimarães... 🤦🏻 pic.twitter.com/Qi2CZLNKss — Super Portistas (@PortistasSuper) April 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’individu a rapidement été interpellé dans la stupéfaction la plus totale et la rencontre a pu aller à son terme. Le FC Porto est leader du championnat avec six points d’avance sur le Sporting. Guimarães est 6e.