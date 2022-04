Se dirige-t-on vers la bromance ultime entre entraîneurs ? Pep Guardiola et Jurgen Klopp s’apprécient et s’inspirent mutuellement, rien de nouveau. Mais le manager de Manchester City a de plus en plus de mal à cacher ses sentiments pour son homologue allemand après le match nul 2-2 entre les deux meilleures équipes d'Angleterre​, dimanche. La prochaine étape ? Aller se faire une bouffe ensemble. C’est en tout cas dans les plans de Pep.

« Il fait de moi un meilleur manager. Ses équipes sont positives, agressives et elles veulent attaquer, a déclaré l’Espagnol après la rencontre. J’essaie de l’imiter. Nous ne sommes pas amis, nous ne dînons pas ensemble, nous dînerons un jour au Hall of Fame, j’ai son numéro de téléphone mais je ne l’appelle pas. J’ai beaucoup de respect pour lui et il sait que samedi prochain, nous essaierons de le battre. »

Les joueurs de Guardiola ne devancent que d’un point ceux de Klopp en Premier League. Et pour que la rivalité soit totale, samedi, Citizens et Scousers se retrouveront en demi-finale de FA Cup. Avant la Cène, la revanche.