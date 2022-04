Manchester City accroché par Liverpool reste en tête de la Premier League

Pas de vainqueur, et un mano a mano qui continue entre Manchester City et Liverpool en Premier League. Les deux équipes se sont neutralisées (2-2), dimanche en fin d’après-midi, lors de la 31e journée du championnat d’Angleterre. Les joueurs de Pep Guardolia ont mené deux fois au score grâce à Kevin De Bruyne (5e) et Gabriel Jesus (37e).

Mais les Reds, par Diogo Jota (13e) et Sadio Mané (46e), ont contrecarré l’ambition de Manchester City de plier le championnat. Ce nul permet aux Sky Blues d’être toujours en tête de la Premier League avec un point d’avance sur Liverpool. Un suspens salué par Pep Guardiola et Jurgen Klopp. Au coup de sifflet final, ils se sont félicités d’un énorme high five.

Les deux clubs s’étaient déjà neutralisés à l’aller sur ce score de 2-2. Ils sont également encore en lice en Ligue des champions​. Mercredi, Liverpool reçoit Benfica (3-1 à l’aller), alors que les Mancuniens se rendent à Madrid pour conserver leur avance face à l’Atletico (1-0).