Cristiano Ronaldo qui quitte la pelouse de Goodison Park avec la mine des mauvais jours, avant de taper dans la main d’un supporteur d’Everton et de faire tomber son téléphone. La vidéo amateur de la scène a bien entendu fait le tour du Web à la vitesse de Charles Leclerc, après la défaite de Manchester United chez les Toffees (1-0), samedi lors de la 32e journée de Premier League.

CR7 s’est ensuite excusé pour son geste. « Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles tels que ceux que nous vivons », a écrit le Portugais sur Instagram.

Une invitation à voir un match de Manchester United

« Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple aux jeunes qui aiment ce beau sport, a-t-il enchaîné. Je voudrais présenter mes excuses pour mon accès de colère et, si possible, j’aimerais inviter ce supporteur à venir voir un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif », a-t-il ajouté.

Après sa défaite, Manchester United se retrouve septième, à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions.