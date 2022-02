Un nul heureux. C’est ce qu’a ramené Manchester United de Madrid mardi soir face à l’Atlético, en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-1). Les Red Devils ont été sauvés par un but inspiré du jeune attaquant suédois de 19 ans Anthony Elanga (80e), entré en jeu.

Les Mancuniens ont beaucoup subi et s’en sont très bien sortis avec une seule réalisation contre eux, signée dès la 7e minute par João Félix, excellent dans un Wanda-Metropolitano incandescent (1-1). Remplaçant du Portugais à un quart d’heure de la fin, Antoine Griezmann a touché la transversale (87e).

[🎥 RESUME VIDEO] 🏆 #UCL #ATMMUN

😅 L'Atletico Madrid et Manchester United se séparent sur un match nul 1-1 !

👉 Joao Felix avait ouvert le score avant l'égalisation de la pépite mancunienne Anthony Elanga !https://t.co/JbF0wqtaqm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Côté anglais, le bilan n’est pas fameux, notamment pour les Français Raphaël Varane et surtout Paul Pogba, à côté de la plaque. Cristiano Ronaldo a également passé une sale soirée, avant de quitter la pelouse très énervé. Chacune des touches de balle de l’ancienne star du Real Madrid a été conspuée. Après avoir marqué six buts en cinq matchs de poule, CR7 est resté muet, avec notamment un coup franc idéalement placé mais tiré largement au-dessus (79e).

« Loin d’être suffisant » pour Rangnick

« C’était loin d’être suffisant, a lâché après coup Ralf Rangnick, l’entraîneur de Man U. C’est la Ligue des champions. Il faut répondre à ce que demande le moment, et on ne l’a fait qu’à partir de la 60e minute. » Il faudra aussi penser à le faire lors du match retour à Old Trafford, le 15 mars.