18h05 : Bonjour et bienvenue à la Meinau ! En cette soirée électorale, il y a foot à Strasbourg ! Les bureaux de vote sont encore ouverts mais le Racing accueille en même temps l’OL. Les sondages sont, c’est fou de le dire, plutôt favorables aux Alsaciens cette saison. Les joueurs de Julien Stéphan créent la sensation depuis quelques mois et rêvent d’Europe. Actuels 4es, ils pourraient mettre fin aux ambitions de remontée des Lyonnais, poussifs 9es et à six points de leurs adversaires du jour. Alors, à qui la fin de saison sexy ? L’OL va-t-il devoir se rabattre sur la Ligue Europa et oublier le championnat ? On se sonne rendez-vous à 18h30 pour les compos.