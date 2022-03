« Qui contrôle le terrain ? Blaise Matuidi. » Bon, en ce moment, pas vraiment, mais quand on évoque l’ancien milieu de terrain du PSG, actuellement sans club après avoir été libéré par l'Inter Miami, on a de suite le couplet de Vegedream qui nous vient à l’esprit. Oui, depuis 2018, on se réveille chaque matin avec cette chanson dans les oreilles, que voulez-vous ? Bref, revenons à nos moutons : dans un entretien accordé au Parisien, Blaise Matuidi (« avec lui on est serein »), s’est épanché sur la situation du club de la capitale, notamment après l’élimination en huitième de finale de Ligue des champions.

« Le PSG est-il, aujourd’hui, au-dessus du Real ou du Bayern ? Agit-on pour que ça soit le cas ? Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses à revoir. » Comme quoi, par exemple, Blaise ? « Il pourrait, peut-être, y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club. Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve 5 ou 6 joueurs espagnols. Cette base-là me semble importante pour permettre au PSG de s’installer parmi les très, très grands. »

Bon, Blaise Matuidi pense aussi qu’il faut encore laisser un peu de temps au PSG : « Il y a, chaque saison, énormément d’attente autour du club, à juste titre d’ailleurs au regard des investissements consentis depuis des années. De très grands noms ont rejoint le PSG. Après, je l’ai souvent expliqué, il faut du temps. » Mais même le temps n’a pas le temps pour le temps, comme le disait ce grand philosophe français, Thierry Henry.