Au lendemain de l'annonce de son départ de la Juventus Turin, Blaise Matuidi a franchi le pas jeudi: l'international français va rejoindre l'Inter Miami et le Championnat américain de football (MLS), un pari risqué à moins d'un an de l'Euro. A 33 ans et pour la première fois de sa carrière, Matuidi, passé par Saint-Etienne (2007-11) et le Paris SG (2011-17), va devenir le joueur-vedette de sa nouvelle équipe. « J'ai pris ma décision de rejoindre l'Inter Miami il y a quelques semaines », explique-t-il dans un clip intitulé « la dernière danse » où il met en scène sa famille.

I made my decision a few weeks ago to join @intermiamicf, rise to my friend David Beckham’s challenge and win new trophies there. My family and I can’t wait 👊🏾⚽🇺🇸🦩 #GiveItAll

Full interview 👇🏾 @bros_stories https://t.co/he4qR0mG2A pic.twitter.com/kLRVi5RoTE