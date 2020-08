Voilà un transfert qu'on avait pas vu venir. Alors que la Juventus a cherché d'entraîneur il y a à peine 48 heures, il semblerait bien qu'Andrea Pirlo ferait déjà le ménage. Première victime, notre Blaisou Matuidi national, qui malgré une année restante sur son contrat, partirait poursuivre sa carrière arrière. Et surprise, grosse surprise même, ce serait du côté des Etats-Unis selon la pression italienne.

Blaise Matuidi to Inter Miami is a done deal. Total agreement reached today with Juventus. Medicals scheduled. Here we go 🤝⚪️⚫️ @SkySport #transfers