Une ovation à l’annonce de son nom, pendant la composition des équipes, puis un match plein. En difficulté au PSG, Neymar a profité de son passage au Maracana pour se requinquer, ce jeudi. Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022, le Brésil a éreinté le Chili (4-0) lors de l’avant-dernière journée des qualifications, qui ont vu l’Equateur et l’Uruguay décrocher leur billet pour le Qatar.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #beINWC2022

🔥🔥🔥 Le Brésil écrase le Chili, 4-0 !

👏 Neymar, Vini, Coutinho et Richarlison sont les buteurs !

😬 Le Chili devra battre l'Uruguay et espérer un faux pas de la Colombie et du Pérou pour se qualifier...https://t.co/YKRX8JRrq3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Le Parisien de 30 ans a ouvert le score, en transformant un penalty qu’il avait lui-même provoqué (44e), avant de se montrer décisif sur le deuxième but : son appel a embarqué la défense chilienne, laissant le champ libre pour Vinicius, auteur d’un excellent match, qui a doublé la mise (45e+1).

Il laisse un peno à Coutinho

Neymar a laissé Philippe Coutinho taper un deuxième penalty (71e) avant que Richarlison ne marque le quatrième but brésilien (90e+1), sur une passe de l’ex-Lyonnais Bruno Guimaraes, aujourd’hui à Newcastle.

« Ney » a inscrit son 71e but en 117 sélections, à six unités du Roi Pelé. Il est aussi le deuxième réalisateur des qualifications sud-américaines (huit buts, deux de moins que le Bolivien Marcelo Moreno). Seule ombre au tableau : Neymar sera suspendu pour la dernière journée des qualifications, en Bolivie, à cause d’un carton jaune reçu après une altercation avec Paulo Diaz.