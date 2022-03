Les joueurs des Girondins de Bordeaux sont enfin sortis du silence à propos des allégations de racisme visant Benoit Costil et Laurent Koscielny. Comme évoqué par 20 Minutes depuis le début de la semaine, ils ont publié un communiqué auprès de nos confrères de Sud Ouest. Ils « démentent formellement les accusations de racisme » . Le communiqué dans son intégralité :

« À la suite des différents articles parus hier, le groupe professionnel s’associe au club pour démentir formellement les accusations de racisme à l’encontre des joueurs de l’équipe. Nous condamnons toute forme de racisme dans le foot et dans la société. Nous souhaitons maintenant nous consacrer à notre mission et retrouver l’apaisement. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Soyez sûrs que nous lutterons pour sauver le club et le maintenir parmi l’élite. »