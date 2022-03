En feu depuis un mois, le FC Nantes a subi un gros coup de froid samedi soir sur la pelouse de Troyes, où l'Estac, pourtant mal classé, s’est imposé 1-0. Pour les Canaris, il s’agit de la première défaite depuis six rencontres. Il s’agit aussi d’une mauvaise opération dans la course à une éventuelle place en Coupe d'Europe.

« La première mi-temps n’est pas bonne du tout et quand on entame un match comme on a fait, on ne peut pas espérer grand-chose, réagit, déçu, le coach nantais Antoine Kombouaré. Fort logiquement, Troyes a pris l’avantage et même si on a poussé en deuxième mi-temps, le plus important dans le foot c’est de marquer. On aurait pu jouer trois heures sans marquer. C’est un match qu’il faut oublier. » « On a été en dedans dès le début, dans les duels on a eu du mal à exister, on a eu du mal à poser le jeu », confirme, dépité, le défenseur Denis Appiah.

Pallois et Girotto touchés au genou

Contrairement à d’habitude, Kolo Muani, Blas et Simon n’ont jamais vraiment créé le danger. Et comme si ça ne suffisait pas, le FC Nantes a perdu samedi soir trois défenseurs sortis sur blessures : Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Charles Traoré. Pallois et Girotto sont d’ores et déjà incertains pour la prochaine rencontre samedi prochain face à Lille, un adversaire direct pour l’Europe.

« Les deux ont des entorses du genou, c’est ça qui est embêtant ce soir, déplore Antoine Kombouaré. Peut-être qu’il y a eu un peu un ascenseur émotionnel après nos derniers gros matchs. Ça peut arriver. »