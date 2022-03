Les Nantais n’avaient plus vu pareille scène de joie depuis une accession tant attendue en Ligue 1 face à Sedan un soir de mai… 2013. Neuf ans plus tard, des milliers de supporteurs du FC Nantes ont à nouveau envahi la pelouse du stade de la Beaujoire ce mercredi soir, juste après la victoire du FCN en demi-finale de Coupe de France aux tirs au but face à l'AS Monaco (2-2, 4-2 tab). Une séquence spectaculaire qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux.

Soirée de folie à la Beaujoire après la qualif du @FCNantes en finale de la #CoupeDeFrance Qu'elle émotion ! C'est fou ! pic.twitter.com/WIMcbzGmBI — Pierre-Alex Aubry (@PAAubry) March 2, 2022

Dans une ambiance de douce folie, le public a surgi des tribunes dès le tir au but décisif inscrit par le canari Moses Simon. Puis les fans se sont précipités sur les joueurs pour les féliciter en dansant et en chantant « on est en finale ».

Par sécurité, les stadiers ont rapidement créé un espace distinct pour les footballeurs à l’entrée des vestiaires. La communion festive s’est ainsi prolongée une dizaine de minutes environ. Puis, le speaker a demandé aux supporteurs de regagner leurs tribunes pour sortir dans le calme « en faisant particulièrement attention aux enfants ».