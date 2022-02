Le FC Nantes a désormais sa section cécifoot. En décembre dernier, le club Jaune et Vert a décidé, par sa fondation, de se lancer dans l’aventure aux côtés du Don Bosco Cécifoot, section déjà bien implantée à Nantes dans le domaine du football pour aveugles et malvoyants. Créé en 2005, le club est d’ailleurs le seul à représenter le grand Ouest au plus haut niveau. Poitiers étant l’équipe la plus proche.

Mais pourquoi cette alliance avec le FC Nantes ? « Ce n’est pas un changement, c’est une évolution », précise dès le départ, Jean-Luc Lescouezec, fondateur et président de cette section. Car celle-ci appartient toujours à l’association historique Don Bosco. « Dans le cadre du partenariat que nous avons signé avec le FC Nantes, on change de nom pour devenir le FC Nantes Cécifoot. »

Des supporters devenus joueurs

Le FCN les aide financièrement, leur fournit des équipements et, surtout, leur fait bénéficier de sa notoriété. Il faut dire que la section cécifoot nantaise espérait ce rapprochement depuis quelques années. « Cela fait quatre ans qu’on fait des sensibilisations au club, on s’entendait bien », résume le président. Un rapprochement encore rare dans le milieu du cécifoot. En France, seuls trois clubs professionnels sont représentés au plus haut niveau chez les non-voyants : le Toulouse FC et le RC Lens. Le Havre AC dispose, lui, d’une section en catégorie malvoyant.

FC Nantes cécifoot - P-A. Aubry/20 Minutes

Sur le plan financier, « ça nous aide pour le budget de la saison », précise Jean-Luc Lescouezec. Sans oublier la fierté pour ces joueurs, de porter le blason des Canaris. « C’est de l’émotion, pour moi qui suis supporteur du FC Nantes », explique Florent Lucas, qui pratique le cécifoot à Nantes depuis 2012. Porter cette tunique est un véritable plaisir aussi pour Jérôme Penisson, régulièrement sélectionné en Equipe de France et qui espère participer aux JO de Paris en 2024. « Je ne l’espérais même pas ! Je jouais au Poiré-sur-Vie avant de perdre la vue et aujourd’hui, j’ai un statut de sportif de haut niveau qui joue pour le FC Nantes… »

En quête d’un terrain

La section espère que ce partenariat lui apportera de nouveaux partenaires, « et surtout, d’autres joueurs », en montant une académie de cécifoot avec des jeunes. Elle aimerait aussi parvenir à trouver de nouvelles infrastructures. Les joueurs continuent de se retrouver deux fois par semaine sur un terrain de la Ligue de football des Pays-de-la-Loire, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Un terrain pas aux normes cécifoot. Mais la section fait avec. Un déménagement à la Jonelière serait-il envisageable ? « On est fiancés. Rien n’est défini dans ce sens. On verra s’il y aura plus si affinité. Ou pas », avance le président. Une chose est sûre, si un jour le club est amené à déménager à Vair-sur-Loire, le cécifoot aurait du mal à suivre, « ce serait compliqué » pour les joueurs, qui ne pourraient pas se déplacer là-bas toutes les semaines.

Avec le futur déménagement de la Ligue de football régionale dans le vignoble nantais, le cécifoot espère rapidement trouver une solution de repli. Et compte sur sa notoriété nouvelle et sur les JO 2024 pour faire avancer les choses. « On espère, à court ou moyen terme, disposer d’un terrain », indique Jean-Luc Lescouezec. La section attend un retour de Nantes métropole sur ce point. Rezé serait dans les tuyaux. « Le développement du cécifoot passera par un là. Il faut que nos autorités politiques en prennent conscience ».