Des mois, des années qu’il en parle. Pavel Sivakov va pouvoir réaliser son souhait de courir sous les couleurs de la France. Le cycliste d’Ineos Grenadiers admet en outre que le contexte géopolitique actuel a joué dans l’accélération du processus. Son changement de nationalité a été validé par l’UCI mercredi, d’après l’équipe britannique.

« Je voulais devenir Français depuis un certain temps et j’en avais fait la demande à l’UCI (Union cycliste internationale), mais compte tenu de ce qui se passe en Ukraine​ en ce moment, je voulais accélérer les choses », a déclaré Sivakov.

Contre l’invasion en Russie

Sivakov, 24 ans, avait pris position la semaine passée contre l’invasion de la Russie en Ukraine comme l’a fait jeudi Aleksandr Vlasov (Bora), l’autre coureur russe du peloton mondial.

« Je suis né en Italie et j’ai déménagé en France à l’âge d’un an », a expliqué le coureur. « La France est l’endroit où j’ai grandi et fait mes études, où je suis tombé amoureux du vélo, ce qui m’a conduit à la compétition. C’est comme chez moi. Je tiens à remercier l’UCI et l’équipe d’Ineos Grenadiers de m’avoir soutenu dans ce processus ».

Paris 2024 en ligne de mire

« Ce serait un rêve de courir à Paris aux Jeux olympiques de 2024 pour la France », a conclu Sivakov, qui a gagné le Tour de Pologne 2019 et s’est déjà classé dans les dix premiers d’un grand tour (9e du Giro 2019). « Comme je l’ai déjà dit, je suis totalement contre cette guerre et toutes mes pensées vont au peuple ukrainien. Comme la plupart des gens dans le monde en ce moment, j’espère la paix et la fin rapide des souffrances qui sévissent en Ukraine ».