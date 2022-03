Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie attaque une centrale nucléaire... La situation sous contrôle après un incendie...

4h45 : La situation est sous contrôle à la centrale nucléaire

Après plusieurs heures tendues, la situation est rassurante à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine. Les troupes russes, qui ont tiré sur le bâtiment et causé un incendie dans un bâtiment administratif près d’un réacteur (inactif), ont enfin laissé les pompiers ukrainiens accéder au site à 5h20 (4h20, heure de Paris), ont annoncé les secours.

Un peu plus tôt, un chef de l’administration militaire de la région de Zaporijjia avait indiqué que la sécurité était « garantie » : « Le directeur de la centrale a indiqué que la sécurité nucléaire est maintenant garantie. Selon les responsables de la centrale, un bâtiment pour les formations et un laboratoire sont touchés par un incendie ».

Des combats ont éclaté un peu après minuit (heure de Paris). Sur un flux en direct d’une caméra de la centrale, on a vu ce qui semblait être des fusées éclairantes tomber près de la centrale, puis de la fumée se dissiper. Mais il semble que ce soient des tirs d’artillerie russe qui aient touché le bâtiment administratif.

La centrale, qui est la plus puissante d’Europe, fournit 20 % de l’électricité ukrainienne. Les autorités ont indiqué que le réacteur voisin de l’incendie était inactif. Il contient toutefois du combustible nucléaire, et une fuite était donc possible. En revanche, une fusion du coeur du réacteur, comme à Tchernobyl était improbable.