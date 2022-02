Une renaissance. Pas forcément excitant sur le papier, le match de samedi entre Brentford et Newcastle, respectivement 14e et 17e de Premier League, devrait pourtant avoir un retentissement mondial. L’international danois Christian Eriksen va en effet rejouer en compétition pour la première fois depuis son arrêt cardiaque, le 12 juin contre la Finlande à Copenhague.

"@ChrisEriksen8 will be in the squad and he will get on the pitch tomorrow. It’s a big day for all of us but especially Christian and his family" 🙏



An early line from Thomas Frank's pre-Newcastle press conference#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/yQfR9cw7J0