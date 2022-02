Tout est parti d’un tweet, publié par un journaliste présent dans les travées du stade Auguste-Delaune dimanche. Alors qu’il assistait au match entre le Stade Brestois et le Stade de Reims (1-1), le journaliste de Mediapart Ilyes Ramdani a entendu des messages à caractère racistes à l'encontre de Youcef Belaïli. Dans un tweet, le rédacteur rapporte que plusieurs supporters rémois auraient proféré des insultes comme : « On est en France » ou « One, two, three. Rentre dans ton pays » visant le milieu algérien du Stade Brestois. Le club du Finistère​ avait annoncé « mener l’enquête en collaboration avec le club de Reims pour établir les actions éventuelles à mener », par la voix de son directeur sportif Grégory Lorenzi.

Restée silencieuse depuis la révélation des faits, la Fédération algérienne de football (FAF) a publié un communiqué ce mardi pour condamner ces faits. Dans un tweet rédigé en arabe et en français, l’instance a déploré les « propos xénophobes » dont l’international avait fait l’objet et « condamne vigoureusement ces attitudes rétrogrades et d’un autre temps qui vont à l’encontre des vertus du sport et du fair-play ».

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France », « One two three, rentre dans ton pays »… pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut entendre un supporter lancer : « C’est un arabe, c’est un arabe celui-là, c’est normal ils nous font chier. Vive Éric Zemmour » au moment où l’Algérien s’apprêtait à tirer un penalty (qu’il va manquer). Dans les tribunes, plusieurs supporters algériens étaient présents pour acclamer leur international. La plupart ont même quitté les tribunes à la sortie de leur joueur fétiche. Arrivé au Stade Brestois au mercato hivernal, Youcef Belaïli ne s’est pas exprimé sur les insultes dont il a été la victime.