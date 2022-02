Les internationales américaines, championnes du monde en 2019, ont eu gain de cause. Elles ont obtenu l’engagement de leur fédération (US Soccer) d’être payées autant que leurs collègues masculins. « US Soccer s’est engagé à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matchs amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde », détaillent les termes de l’accord conclu entre la Fédération et un groupe de joueuses, dont la star Megan Rapinoe.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up — U.S. Soccer (@ussoccer) February 22, 2022

28 joueuses de l’équipe nationale féminine avaient déposé un recours collectif contre la politique discriminatoire d’US Soccer. L’accord doit mettre fin aux poursuites engagées par ce groupe de joueuses et porte sur un total de 24 millions de dollars, dont 22 millions distribués selon un mode proposé par les joueuses de l’équipe nationale féminine.

Un procès intenté en 2019

La présidente d’US Soccer Cindy Parlow Cone, elle-même ancienne internationale, avait dit en septembre espérer « harmoniser » les primes liées à la Coupe du monde pour les équipes masculine et féminine américaines, afin de régler le contentieux opposant l'instance aux joueuses de l'équipe nationale.

La question de ces primes a constitué un volet important du procès intenté par l’équipe féminine américaine en 2019, et notamment porté par Megan Rapinoe, accusant la Fédération de « refuser obstinément » de payer ses joueuses et ses joueurs de manière équitable.