Nouvelle règle ! Testé négatif au Covid-19, le gardien de but des Comores, Ali Ahamada, ne pourra finalement pas jouer contre le Cameroun en 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, annonce L’Equipe. Dimanche soir, les autorités médicales ont accouché d’une nouvelle directive obligeant un joueur à observer une période de cinq jours de confinement.

De quoi mettre en péril la notion d’équité. Pendant cette CAN 2022, des équipes ont été amenées à aligner des joueurs deux jours après un test positif. Et voilà qu’une nouvelle directive apparaît et empêche Ahamada de prendre place dans les buts des Comores (qui n’auront donc aucun gardien de métier) et, pire encore, dans le stade. Précisons par ailleurs que l’ancien gardien du TFC a à nouveau été testé négatif lundi matin. Ubuesque.