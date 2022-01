Le Sénégal, toujours aussi décevant, a assuré sans gloire la première place de son groupe après un nouveau 0-0 contre le Malawi, suivi de la Guinée, également décevante, mardi à la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Un seul but, sur penalty, en trois matchs, a donc suffi aux Sénégalais pour se qualifier et rester à Bafoussam pour son 8e de finale, le 25 janvier, contre un troisième de groupe.

Le Malawi, avec 4 points, peut espérer passer parmi les quatre meilleurs troisièmes et se qualifier pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe. Mais le Sénégal a eu chaud ! Il aurait pu concéder un penalty pour un accrochage entre Bouna Sarr et Gomezgani Chirwa (75e), mais l’arbitre s’est déjugé après être allé voir la vidéo, au grand désarroi des Malawites.

Un penalty déjugé par le VAR

Les Lions ont encore piétiné 90 minutes, après avoir battu le Zimbabwe sur un penalty de Sadio Mané à la dernière seconde et un nul vierge contre la Guinée. Très imprécis techniquement, ils ont même été menacés par les « Flames » avant de prendre le dessus physiquement dans la dernière demi-heure, mais sans marquer. Grand favori de ce tournoi, le Sénégal n’a pour l’instant pas du tout l’allure d’un champion d’Afrique.