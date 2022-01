Les passionnés de football ont certainement déjà aperçu sa silhouette bariolée dans les tribunes des plus grandes compétitions internationales : « Je m’affiche comme ça depuis la Coupe d’Afrique des nations 1998, au Burkina Faso », se souvient Ngando Pickett qui a, depuis, « voyagé sur tous les continents » pour encourager l’équipe de football du Cameroun.

Même si elle a, depuis, fait école, son idée de peindre son corps aux couleurs du drapeau national est le produit d’un rêve : « Je me voyais comme ça, vêtu d’une grosse culotte et recouvert de rouge, vert et jaune ; au réveil, je me suis dit que j’avais trouvé mon chemin », explique en riant cet amoureux du ballon rond.

« J’ai accompagné l’équipe sur 18 Coupes d’Afrique des nations »

« L’équipe des Lions indomptables représente vraiment mon pays, et tout pour moi. Je l’ai accompagnée sur 2 Coupes du monde et 18 Coupes d’Afrique des nations, s’enflamme-t-il. Un record ! » Assistez à ses préparatifs d’avant-match ( remporté 4 - 1 face à l'Ethiopie, le 13 janvier 2022) dans cette vidéo de notre partenaire Brut.