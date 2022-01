A Madrid, Karim Benzema reste le roi. Époustouflant depuis le début de la saison et encore décisif dimanche en finale contre l' Athletic Bilbao (2-0), l’avant-centre a porté le Real vers sa 12e Supercoupe d’Espagne à Riyad en Arabie saoudite. Avec cette victoire, le Français a soulevé son 20e trophée avec les Merengues.

Après l’ouverture du score de l’increvable Luka Modric, qui a converti du droit une belle incursion de Rodrygo dans la surface basque (38e), Benzema a scellé le sacre de son club en transformant un penalty qu’il a lui-même provoqué avec une frappe qui a touché le bras de Yeray Alvarez dans la surface (52e). Et après l’expulsion sur carton rouge d’Eder Militao pour une main dans la surface en fin de match, Thibaut Courtois, impeccable, a stoppé le penalty de Raul Garcia à la 88e.

RDV le 15 février avec le PSG

Un mois avant d’affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions (15 février), le Real, leader de Liga et encore en lice dans toutes les compétitions, amorce sa deuxième partie de saison avec brio avec ce premier titre de la saison. C’est aussi le premier glané par Carlo Ancelotti depuis son retour sur le banc merengue, l’été dernier, après le départ de Zidane.

La figure de proue de ce vaisseau blanc se nomme donc Benzema. Le Français, étincelant depuis le début de saison avec 24 buts et 13 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, a été le premier à alerter Unai Simon à la 19e, d’une frappe enroulée qui a fui le cadre de peu. Contre sa proie préférée – Benzema a marqué 18 buts contre Bilbao toutes compétitions confondues depuis ses débuts, le capitaine des Merengues, s’est rapproché un peu plus du podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club, à cinq longueurs de la légende Alfredo di Stéfano (308 buts).

Un record pour Modric

A ses côtés, c’est un autre taulier du Real qui s’est illustré sur la pelouse du stade international du Roi-Fahd. Le croate Luka Modric a marqué son premier but de la saison au meilleur des moments. Le Ballon d'Or 2018 était sur la pente descendante il y a deux ans, coincés entre les blessures à répétition et le banc… Mais selon la presse espagnole, au Real, les négociations sont déjà en cours pour prolonger d’une saison l’éternel maître à jouer croate, impérial au milieu du terrain dimanche soir. A 36 ans et 129 jours, Modric est même devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Supercoupe, devant Aritz Aduriz et Raul Garcia (34 ans et 187 jours tous deux).

L’année 2022 démarre donc de la meilleure des manières pour le Real. Surtout, Ancelotti connaît le chemin à suivre pour réaliser un parcours presque parfait : en 2014, le club avec « Carletto » avait raflé la Coupe d’Espagne, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.