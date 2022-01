Karim Benzema est satisfait de son retour en équipe de France. « Je me trouve dans les meilleures conditions », déclare ainsi l’attaquant du Real Madrid dans un entretien publié ce samedi par France Football. Il estime par ailleurs que le trio formé avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann marche « mieux » qu’à son retour l’été dernier chez les Bleus.

Revenu juste avant l’Euro, après plus de cinq ans et demi d’absence, l’attaquant français s’est imposé à la pointe de l’attaque tricolore, où son style de jeu s’accommode des qualités des deux autres attaquants. « En tout cas, pour l’instant, ça marche bien. Je me trouve dans les meilleures conditions », répond l’avant-centre de 34 ans, désigné meilleur joueur français de l’année 2021 par le magazine France Football, devant Mbappé et N’Golo Kanté.

KB19 veut encore gagner

« Ça faisait presque six ans que je n’étais pas venu, il fallait un peu toucher, voir, m’adapter. Ça n’a pas pris beaucoup de temps. Là, maintenant, quand l’un vient, l’autre prend la profondeur, et inversement. C’est mieux », développe Benzema, condamné en novembre à un an de prison avec sursis dans « l’affaire de la sextape », une décision dont il a fait appel.

« Avec le bon travail qu’il fait, défensif notamment, parfois il n’a pas trop le temps de se projeter vers l’avant. Mais c’est lui qui est à la première passe. Il va apporter d’autres choses que nous. Il doit prendre la balle et alimenter », analyse Benzema. L’attaquant ne voit pas de limite à son jeu, « je dois juste rester à ce niveau », assure-t-il. « Maintenant, il faut gagner des trophées collectifs », dit-il, faisant de la Coupe du monde sa priorité.