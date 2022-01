Mercredi 12 janvier

Memphis Depay pour remplacer Federico Chiesa ?

C’est l’effet papillon. Après avoir perdu pour la suite de la saison son attaquant Federico Chiesa, grièvement blessé dimanche lors du succès renversant sur la pelouse de l’AS Rome (3-4), la Juventus cherche un remplaçant. Selon Sky Sports Italia, l’Iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun (également convoité par l’OL), serait la priorité de la Vieille Dame, qui songe aussi à Memphis Depay.

Le Barça ne serait pas contre refourguer l’ancien Lyonnais. Surtout s’il peut récupérer dans l’histoire Alvaro Morata. L’international espagnol souhaiterait rejoindre la Catalogne, mais il est bloqué pour l’instant par la Juve.

Marcelo séduit en Turquie

Depuis mi-août et un fiasco à Angers, le défenseur de l’OL Marcelo écume les terrains de National 2, de Louhans-Cuiseaux à Aubagne en passant par Rumilly. Relégué en réserve, le Brésilien de 34 ans bénéficierait d’une porte de sortie, selon RMC Sport.

Elle se situerait en Turquie, plus précisément à Istanbul. On ne parle pas de Galatasaray ou de Besiktas (où le Lyonnais a déjà joué, en 2016-2017) mais du Fatih Karagümrük, actuel 13e de Süper Lig. Ça a moins de gueule forcément, mais vu la situation du trentenaire sous contrat jusqu’en 2023, difficile d’espérer mieux.

Kingsley Coman prolonge avec le Bayern

Fin du feuilleton Coman, qui reste finalement en Bavière. L’international français a prolongé jusqu’en 2027, a annoncé mercredi le Bayern Munich. Acheté par le « Rekordmeister » en 2017, il a conquis avec le club allemand six titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2020, en marquant en finale l’unique but du match contre le Paris SG. Son ancien contrat courait jusqu’en 2023.

Lloris aussi vers une prolongation ?

Il y a les footballeurs globe-trotteurs, et puis il y a Hugo Lloris. A 35 ans, le gardien de l’équipe de France n’a connu que trois clubs dans sa carrière : Nice, Lyon et Tottenham, depuis 2012. En fin de contrat avec les Spurs au terme de cette saison, le capitaine des Bleus pourrait rempiler, indique L’Equipe, malgré les appels du pied de Rennes, voire de l’OGCN. Son entraîneur, Antonio Conte, le tient en haute estime et celui-ci se verrait donc bien enchaîner à Londres.