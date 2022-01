Le journal du mardi 11 janvier

Coman va toucher le pactole au Bayern Munich

Le feuilleton nous a tenus en haleine, mais il est en est à son épilogue. Selon L’Equipe, Kingsley Coman a choisi de se lier au Bayern presque à vie après avoir songé à partir l’an passé. L’ailier international tricolore, arrivé en 2015, va bientôt prolonger jusqu’en 2026 avec une énorme revalorisation salariale à la clé qui le placera dans le top 3 des plus gros salaires du club, derrière Neuer et Lewandowski (entre 17 et 20 millions par an). Malgré ses blessures régulières, Coman offre peu d’équivalents dans son profil et les dirigeants allemands ont conscience de l’importance du titi parisien dans leur style de jeu fait de provocations et changements de rythme incessants.

Emerson de nouveau à Chelsea ?

Le pressing londonien pour récupérer Emerson cet hiver est aussi étouffant que le quadrillage défensif collectif du Chelsea Thomas Tuchel les bons jours. Privés de Chilwell pour de longs mois, les Blues auraient proposé 4 millions d’euros à l’OL pour récupérer l’international italien dès cet hiver, alors que son prêt se termine en juin. Mais selon Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé mercato, Lyon est dur à convaincre, sachant que ce n’est pas vraiment le poste où le club est le plus riche, le pauvre Henrique n’ayant pas vraiment la vitesse requise à ce niveau. Mais peut-être qu’un plus gros chèque suffirait à rendre joyeux Vincent Ponsot, qui sait.

Chelsea are trying to offer compensation around €4m to re-call Emerson Palmieri in January. Not easy - OL have already turned down their approaches two times. 🔵 #CFC



Chelsea also have a 'plan B' in the list. Emerson, always been the priority ⤵️https://t.co/iAfqYg3XOz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022

Cajuste, le bon coup des Rémois

Le montant a fait cligner des yeux plusieurs fois chez les directeurs sportifs de L1. Reims vient de lâcher 10 millions d'euros, record absolu du club, pour attirer Jens Cajuste en Champagne. Le milieu relayeur de 22 ans, international suédois de son état, fait partie des plus gros potentiels européens à son poste, et le directeur général du SDR Mathieu Lacour n’a pas manqué de se réjouir de cette arrivée sur le site du club : « L’attractivité et le rayonnement grandissant du Stade de Reims, pas seulement sur le territoire national, mais également au niveau européen. L’arrivée d’un joueur de cet acabit marque clairement une nouvelle étape dans le projet et le positionnement du club, capable aujourd’hui d’attirer l’un des plus gros prospects européens ». Et le CM s’est fait plaisir sur les réseaux sociaux.

𝘗𝘰𝘶𝘳𝘲𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦́ 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘶𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦 ? pic.twitter.com/ubVufojyJC — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 10, 2022

Bruno Guimaraes pas chaud pour prolonger ?

Débarqué il y a deux ans et sous contrat jusqu’en 2023, Bruno Guimaraes ne devrait pas tarder à faire l’objet d’offres de clubs européens plus huppés malgré une certaine irrégularité depuis son arrivée. En tout cas, le milieu brésilien ramené par Juninho n’a pas l’air chaud bouillant pour prolonger, selon sa dernière interview accordée à Globo Esporte

« Le club traverse un moment de changement de direction. J’ai eu une conversation quand Juninho était en poste. Au bon moment, on parlera, on s’installera. Quand tu es champion olympique, que tu fais une bonne saison individuelle, que tu es appelé en équipe nationale… c’est normal les rumeurs dans le football. Je n’aime même pas trop réfléchir. Mon objectif est d’amener Lyon à la place qu’il mérite. On est en huitièmes de finale de Ligue Europa, c’est un titre que Lyon n’a pas. Battons-nous dur pour essayer de le conquérir. »