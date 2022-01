Josh Cavallo, footballeur professionnel australien qui a révélé son homosexualité en octobre 2021, a été victime d’insultes homophobes venant des tribunes lors du match de son équipe Adélaïde United contre Melbourne Victory, ce week-end. « Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu ou entendu les abus homophobes lors du match d’hier soir », a-t-il écrit dimanche dans une publication Instagram repérée par L'Equipe.

« Il n’y a pas de mots pour vous dire à quel point j’ai été déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes toujours confrontés à ces problèmes en 2022 », a-t-il ajouté.

Soutien des clubs et de la ligue

Le milieu de terrain de 22 ans appelle à « responsabiliser ces personnes. La haine ne gagnera jamais. Je ne m’excuserai jamais d’avoir révélé ma vérité et, plus récemment, qui je suis en dehors du football. » L’Australien conclut son message avec un appel à la tolérance : « Le football est un jeu pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, la couleur de votre peau ou d’où vous venez (…). Merci à tous les messages positifs, d’amour et de soutien, voyant que l’emporte de loin sur la négativité. »

Son club d’Adelaide United a indiqué dans un communiqué « travailler avec les ligues professionnelles australiennes et Melbourne Victory pour identifier les auteurs et les poursuivre en conséquence ». De son côté, le club de Melbourne a annoncé que les spectateurs responsables d’insultes dans son stade « seront bannis des prochains matchs ».