La France retrouverait-elle enfin la raison ? C’est la question qu’on se pose après la proposition du sénateur centriste du Tarn et Garonne, Pierre-Antoine Levi, de revenir sur l’amendement adopté le 3 janvier dernier limitant à 5.000 personnes la capacité d’accueil dans les stades et les salles de spectacle. Une mesure que nous appelions de nos vœux en toute fin d’année dernière.

Comme la plupart des acteurs et observateurs du foot français le répètent depuis le début de l’année, cette jauge limitée à 5.000 spectateurs n’a que peu de pertinence dans les stades de foot. « Cela veut dire qu’au Parc des Princes, il est possible d’accueillir 5.000 spectateurs pour une capacité de 50.000 places […] Dans le même temps un stade de 5.000 personnes pourra faire le plein », a-t-il étayé.

L’Assemblée Nationale va devoir trancher

L’idée à travers ce nouvel amendement ? De mettre « en place une jauge supplémentaire de 50 %, au-delà de la franchise annoncée par le gouvernement ». En gros, les stades pourraient accueillir, outre les 5.000 personnes de la jauge initiale, plus la moitié des autres places disponibles. Là, un retour sur les bancs du collège s’impose : Si l’on reste sur l’exemple concret du Parc des Princes et de ses quelques 47.800 places, cela nous donnerait un calcul de type 5.000 + (47.800 – 5.000)/2 = 5.000 + 21.400 = 26.400.

Le dossier (et donc notre santé mentale) est désormais entre les mains de l’Assemblée nationale. Si les députés valident ce nouvel amendement voté par le Sénat ce mardi soir, on pourrait alors très vite retrouver des stades un tant soit peu garnis et des ambiances moins mortifères qu’avec 5.000 personnes. Mesdames et messieurs les élu(e)s, ne faites pas n’importe quoi s’il vous plaît.