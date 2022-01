Ce n’est pas une performance de longue haleine, comme le record à trois points bâti au fil des années par Stephen Curry. Mais DeMar DeRozan est également entré dans l’histoire de la NBA samedi. L’ailier des Chicago Bulls a réussi un nouveau tir primé au buzzer qui a donné la victoire à son équipe face aux Washington Wizards (119-120). C’est son deuxième « buzzer beater » d’affilée en deux jours, une première dans la ligue nord-américaine. Larry Bird avait réussi l’exploit en 1985 pour les Celtics, mais il avait eu un jour de repos entre les deux matchs.

Après avoir marqué un 3 points à la dernière seconde contre Indiana la veille, DeRozan a donc récidivé. « Je ne sais pas si je rêve ou si cela est réel maintenant », a-t-il déclaré après le succès aux dépens des Wizards. « Je suis présent pour prendre les choses en main à chaque fois que le moment viendra et je suis prêt, c’est tout ce que je peux faire. »

« Dieu merci, nous avons DeMar DeRozan dans notre équipe », a résumé Zach LaVine, auteur de 35 points dans la rencontre, aux côtés de Nikola Vucevic (22 points, 12 rebonds) et Coby White (20 points).

Un tir « encore incroyable »

« Le tir de DeMar était encore incroyable », s’est réjoui le coach Chris Fleming, qui remplace l’entraîneur en chef Billy Donovan, absent pour cause de Covid. « Avec trois secondes au chrono et des gars collés à lui, il a eu la présence d’esprit de regarder en bas et de voir où étaient ses pieds pour faire ce tir. Incroyable tir », a souligné Fleming.

DeRozan termine la soirée avec 28 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, dans une rencontre qui a longtemps été à l’avantage de la franchise de Washington, portée par Bradley Beal (27 points, 17 passes) et Kyle Kuzma (29 points, 12 rebonds).

La franchise de Chicago conforte sa première place à l’Est (24 victoires, 10 défaites), aux dépens des Brooklyn Nets, défaits quant à eux par les Clippers (116-120).