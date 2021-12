Biathlon EN DIRECT : Fillon-Maillet et Jacquelin partis pour un nouveau doublé ? Suivez la poursuite du Grand-Bornand avec nous…

14h55 : Et hop, à peine remis de nos émotions après la belle course féminine, on bascule chez les hommes. Julia Simon, avec sa belle deuxième place, va-t-elle donner des ailes aux Bleus à domicile ? La semaine dernière à Hochfilzen en Autriche, QFM et Emilien Jacquelin avaient fini premier et deuxième de la poursuite. On remet ça ?