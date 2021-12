Place à l’épisode numéro 15 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur l’incroyable scénario du match entre le FC Nantes et le RC Lens, vendredi dernier à la Beaujoire (3-2). Miracle ou pas ? Tout le monde n’est pas d’accord.

Retour également sur la performance de Willem Geubbels face aux Sang et Or. Un match qui n’a pas vraiment convaincu tout le monde. Peut-il trouver sa place dans le onze titulaire nantais ? On vous a d’ailleurs demandé votre avis sur le compte Twitter de « Sans Contrôle ».

Enfin, gros dossier de la semaine : la formation au FC Nantes. Plusieurs jeunes joueurs viennent de signer un contrat professionnel au club. Quels sont ceux qui sont à surveiller ? Ont-ils les moyens d’intégrer l’équipe première ? Et quels sont les profils qui sont l’avenir des Canaris ? Un dossier très fourni.

Tous les mardis à partir de 17 heures

