Les Bleues sont toujours invaincues au Mondial. Les championnes olympiques de Tokyo croiseront le chemin des Suédoises en quarts de finale du Mondial 2021 à Granollers (Espagne), après une très grosse prestation contre la Russie (33-28) grâce notamment à Allison Pineau, lundi soir.

Dans ce qui ressemblait de loin à un remake de la finale des Jeux - l'équipe russe a beaucoup changé depuis Tokyo -, les Françaises ont une nouvelle fois étouffé leur adversaire en défense, comme elles en ont pris la bonne habitude depuis le début de la compétition dans le nord de Barcelone.

Le show Pineau pour sa 270e sélection

Lundi soir, elles ont aussi ajouté une belle touche offensive, portées par le bras droit d'Allison Pineau qui fêtait sa 270e sélection en équipe de France, devenant la quatrième bleue la plus capée à égalité avec Camille Ayglon, et derrière Isabelle Wendling (338), Dembélé (291) et Pecqueux-Rolland (289). Et ce n'est pas un échec sur un jet de sept mètres dans le début de la première période qui l'a déconcentrée, retournant sur la ligne par la suite. L'arrière de Ljubljana a proposé un véritable show au tir et à la passe, inarrêtable pendant 30 minutes, avec trois buts dont un penalty, trois passes décisives et aucune balle perdue. Elle a terminé la rencontre avec cinq buts au compteur.

Après un début de match serré, les Françaises ont très rapidement fait la différence face à des Russes sans solution en attaque. La seconde période a été une nouvelle démonstration de la force collective des coéquipières de Coralie Lassource, parfaite sur son aile droite.

Le succès le plus abouti de la compétition

Avec une physionomie de match favorable, Olivier Krumbholz a pu lancer dans le jeu Orlane Kanor, de retour après une rupture du tendon d'Achille gauche à la mi-avril. La Messine de 24 ans, absente à Tokyo, a pu inscrire un but dans les dix dernières minutes.

Ce succès, avec à nouveau un écart très large (elles avaient gagné de 11 buts contre la Slovénie, de 10 buts contre l'Angola et la Pologne), est le plus abouti depuis le début de la compétition des Françaises, qui arrivent avec le plein de confiance en quarts de finale, invaincues, avec une défense extrêmement bien en place, et une attaque qui commence à bien se trouver sur le jeu placé, péché mignon des Bleues sur les premiers matches.

Parcours aux accents scandinaves

Pour une place dans le dernier carré, c'est donc des habituées que les Françaises vont retrouver mercredi à Granollers, puisque Françaises et Suédoises se sont déjà affrontées à deux reprises aux Jeux olympiques de Tokyo, au tour principal (28-28) et en demi-finales (29-27).

Les joueuses d'Olivier Krumbholz visent un doublé en l'espace de quatre mois, que seules Danoises (1996) et Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser (à l'époque un Championnat d'Europe). Le chemin vers le troisième sacre planétaire pourrait prendre de forts accents scandinaves, avec des Françaises placées dans la moitié de tableau des Danoises. Et leur première place leur permet d'éviter la Norvège, championne d'Europe en décembre 2020, jusqu'en finale.