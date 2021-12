Duel d’ambitieux en retard. Alors que Lille et Lyon visent une place européenne, à mi-saison leur parcours en Ligue 1 a de quoi inquiéter. Si les deux équipes brillent sur la scène européenne, en championnat ils figurent dans un inhabituel ventre mou. Même si le Losc, fort de ses cinq matchs de rang sans défaite en championnat, est plus en forme qu’un OL qui n’a pris qu’un point sur ses deux derniers matchs. Histoire de ne pas être décroché par un concurrent direct à l’Europe, l’OL et le Losc jouent gros dans ce match du dimanche avec un horaire spécial pour les Chinois.